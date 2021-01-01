لصوص يسطون على بيت حمد بن جاسم في فرنسا

وكالات

اقتحم لصوص، بيت رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، بالقرب من منتجع كان الفرنسي، واستولوا على ساعات يد وقطع ثمينة أخرى.



وكانت وسائل إعلام قالت في وقت سابق، إن البيت للشيخ تميم بن حمد، إلا أنه تبين لاحقا أن صاحب المنزل هو بن جاسم وليس أمير قطر.

واقتحم البيت أربعة أشخاص أحدهم مسلح البيت في "موان-سارتو" ليل الخميس الجمعة.



وتمت السرقة بلا عنف، وكان هناك أشخاص موجودون في القصر، لكنهم "خضعوا لأوامر (اللصوص) عندما رأوا السلاح".



وسرق اللصوص "قطعا ثمينة خصوصا ساعات يد".



ولم يكن ابن جاسم موجودا عند وقوع الحادثة، لكن عددا من أفراد عائلته كانوا في البيت.



وفتح عدد من هيئات إنفاذ القانون في مدن غراس ونيس ومرسيليا تحقيقا.