  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحريري بعد انفجار عكار يدعو الرئيس للاستقالة

الأحد 15 أغسطس 2021 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحريري بعد انفجار عكار يدعو الرئيس للاستقالة



وكالات

على خلفية انفجار صهريج وقود بعكارشمالي لبنان، هاجم رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري بشدة قيادات البلاد بمن فيهم رئيس الجمهورية، متهما إياهم باللامبالاة وداعيا لرحيلهم.

وكتب الحريري عبر تويتر فجر اليوم الأحد أن "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة ​المرفأ" وأضاف: "ما حصل في الجريمتين، لو كانت هناك دولة تحترم ​الإنسان​ لاستقال مسؤولوها، بدءا برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال. طفح الكيل. حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات".

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني بأن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود في بلدة تليل بعكار شمالي لبنان الليلة الماضية.

الأكثر قراءة اليوم

السيسي يكشف عن عامل قد يؤدي إلى تدمير مصر

مصادر: الوسطاء يبذلون جهودًا لمنع التصعيد بغزة والمقاومة اتخذت قرارات ستنفذ عند"ساعة الصفر"

ما الهدف من منح الاحتلال تسهيلات جديدة لغزة ؟

خبير اقتصادي: السلطة الفلسطينية تُعثر دخول المنحة القطرية لهذا الهدف!

التربية والتعليم تتحدث عن آخر مستجدات بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين

تحذير إسرائيلي من التصعيد في الضفة وغزة

مسؤولون اسرائيليون : "بادرة حسن نية" من بينيت تجاه الفلسطينيين قريبا لنيل ثقة بايدن

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي تهدد اسرائيل: المقاومة تمتلك أوراق قوة وإمكانيات كبيرة.. حصار غزة لن يكون قدراً!

وجهت رسالة للاحتلال.. الجبهة الشعبية تقدم رؤية وطنية للخروج من المأزق السياسي

رسالة من إسرائيل إلى مجلس الأمن بخصوص تعامل لبنان مع حزب الله.. إليك تفاصيلها

مواجهات

هآرتس: من يوقف “السلسلة الدموية” التي تبنتها إسرائيل لقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية؟

غزة: قيادة المقاومة الفلسطينية تجتمع الإثنين لتحديد موقفها من سياسات الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية