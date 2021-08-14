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لبنان: انفجار صهريج مازوت في عكار وسقوط عدد كبير من الضحايا (فيديو)

الأحد 15 أغسطس 2021 03:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: انفجار صهريج مازوت في عكار وسقوط عدد كبير من الضحايا (فيديو)



بيروت/سما/

أفادت وسائل إعلام لبنانية بانفجار صهريج مازوت في بلدة تليل بعكار شمال لبنان، مشيرة إلى وقوع عدد من القتلى والمصابين.

وأفاد موقع lebanon 24 بأن انفجار الصهريج أدى إلى إصابة حوالي 50 شخصا، مشيرا إلى أن بعض الإصابات بالغة وأخرى طفيفة.

وأضاف أنه خرج 7 أشخاص من تحت الركام.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مشاهد الانفجار واحتراق عدد من الجثث، كما تم تداول مقاطع فيديو تظهر نقل عدد كبير من الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.

ودعت كل من مستشفى "معن يوسف" ومستشفى "رحال" في عكار المواطنين إلى التبرع بالدم من جميع الفئات.

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