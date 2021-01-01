بالاسماء..تعديل وزاري في حكومة اشتية الثلاثاء المقبل يشمل "6" وزراء

رام الله/سما/

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، عن تعديل وزاري مرتقب سيطال 6 وزراء في الحكومة الحالية برئاسة د. محمد اشتية، حيث سيؤدون اليمين الدستورية الثلاثاء المقبل.

وحسب المصادر فإن التعديل الوزاري، سيشمل وزيرا للداخلية، وآخر لوزراة الأوقاف، بعدما كان اشتيه يشغل مناصب "وزير الداخلية والاوقاف بالإضافة إلى وزارة العدل، والحكم المحلي، والتعليم العالي، ووزارة الصحة.

وبينت المصادر بأن هناك طرحا لاستبدال وزير العدل الحالي محمد شلالدة بعضو المحكمة الدستورية والأستاذ في كلية الحقوق بجامعة القدس "د. رفيق عيسى إبراهيم أبو عياش".

وتم حسب المصادر عرض اسم رئيس بلدية رام الله الحالي المهندس موسى حديد ليحمل حقيبة وزارة الحكم المحلي بدلا من الوزير مجدي الصالح.

كما استبدلت حقيبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي التي يحملها حاليا "د.محمود موسى أبو مويس" ليحل مكانه نائب رئيس جامعة بيرزيت لتنمية وإدارة المرافق "الدكتور زياد الميمي".

و تم ايضا طرح اسم رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية اللواء زياد هب الريح ليشغل منصب وزير الداخلية.

وحول الصحة فقد طرح استبدال الوزيرة د. مي كيلة ليحل مكانها رئيس قسم العظام في مستشفى رفيديا بنابلس والمدير العام للمستشفى سابقاً الدكتور خالد يوسف عبد الغني صالح ولكن لم يحسم الامر بعد، كذلك الأمر بالنسبة لحقيبة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث طرح اسم الدكتور علاء رمزي مقبول الحاصل على الدكتوراة في فقه المعاملات، والأكاديمي حالياً في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، ليحمل حقيبة وزارة الاوقاف، لكن هذا الطرح أيضا لم يحسم امره بعد.