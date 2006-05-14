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أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

السبت 14 أغسطس 2021 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة



رام الله / سما /

دخل أربعة أسرى، اليوم السبت، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال.

وتبعاً لبيانات الأسرى، فهؤلاء الأسرى، هم؛ الأسير عابد عبد المعطي عابد عابد من مخيم جباليا شمال القطاع، الذي دخل عامه الـ20 منذ اعتقاله بتاريخ 14-8-2002 ، ويقضي حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً، بتهمة الانتماء لحركة فتح ومقاومة الاحتلال.

والأسير وائل نبيل محمود نعيرات من بلدة ميثلون قضاء جنين، دخل عامه الـ18 في سجون الاحتلال الاسرائيلي وهو محكوم 25عاماً.

والأسير ماجد فهمي سلامه ابوالقمبز من سكان حي الشجاعية شرق محافظة غزة، دخل عامه السادس عشر منذ اعتقاله بتاريخ 2006/05/14 ويقضي حكما بالسجن 19 عاماً، وهو متزوج ولديه ابنة.

كما دخل الأسير سمير فوزي موسى، من سكان منطقة الشوكة بمحافظة رفح، عامه الثالث والأخير في سجون الاحتلال، علماً بأنه اعتقل بتاريخ 2019/08/13.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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