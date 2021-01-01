كورونا.. إيران تغلق المحال التجارية غير الأساسية 6 أيام

طهران /سما/

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران، علي رضا رئيسي، أنه سيتم إغلاق المحال التجارية غير الأساسية لمدة 6 أيام بدءا من الاثنين، بسبب تصاعد تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيسي في تصريحات للتلفزيون الرسمي، السبت، إنه تم الإعلان عن عطلة بين 16-21 أغسطس/آب الجاري بسبب زيادة تفشي الوباء.

وأوضح أنه خلال العطلة سيتم إغلاق مراكز التسوق ومؤسسات الدولة والبنوك ويستثنى من الإغلاق المؤسسات والمحال التجارية الأساسية.

وأعلن عن فرض حظر سفر بين المدن أيضا اعتبارا من 15 أغسطس وحتى 21 منه.

وسجلت إيران الجمعة، 527 وفاة و39 ألفا و119 إصابة بكورونا.

وأوضحت معطيات وزارة الصحة، أن إجمالي الوفيات بلغ 96 ألفا و742 والإصابات 4 ملايين و359 ألفا، والمتعافين 3 ملايين و674 ألفا.