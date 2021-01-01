سقوط طائرة روسية أثناء عمليات إطفاء الحرائق في تركيا

موسكو /سما/

سقطت طائرة روسية مخصصة لإطفاء الحرائق، اليوم السبت، أثناء عمليات إخماد الحرائق في ولاية قهرمان مرعش التركية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن طاقم طائرة الإطفاء الروسية المحطمة في تركيا يتألف من 5 عسكريين روس و3 عاملين من وزارة الغابات التركية، وتم إرسال فريق إلى موقع الحادث للكشف عن ملابساته.

وبدورها، بينت سفارة روسيا في أنقرة أن الطائرة الروسية من نوع "بي 200" قد سقطت أثناء تنفيذها مهام عمليات الإطفاء في تركيا.

وتداول مواطنون أتراك مشاهد من ولاية قهرمان مرعش التركية تظهر فيها أعمدة الدخان بعد سقوط الطائرة.

وبحسب المصادر، فإن المنطقة التي تحطمت فيها طائرة الإطفاء من طراز "بي 200" أثناء جهود مكافحة الحرائق تقع في ولاية كهرمان مرعش في منطقة أونيكيشوبات.

وتشير المعلومات الأولية إلى عدم وجود ناجين من فريق الطائرة الروسية المحطمة، حتى اللحظة.

وأرسلت روسيا، بناء على طلب أنقرة، مجموعة جوية مشتركة من وزارة الدفاع ووزارة حالات الطوارئ في روسيا تشمل 11 قطعة من المعدات إلى تركيا لمكافحة الحرائق، وفقًا لوزارة الطوارئ في روسيا الاتحادية.

وقالت الوزارة اليوم السبت: "توجهت سلطات الجمهورية التركية إلى روسيا بطلب المساعدة في إطفاء حرائق الغابات المستعرة بالقرب من البلدات والمناطق السياحية التي يستريح فيها عدد كبير من المواطنين الروس. وقد تم اتخاذ قرار إيجابي. سيتم إرسال مجموعة جوية من وزارة الدفاع الروسية ووزارة حالات الطوارئ الروسية تشمل 11 وحدة تقنية إلى تركيا".

في وقت سابق، أعلنت إدارة الرئيس التركي إرسال خمس طائرات من طراز "إل 76" وثلاث طائرات هليكوبتر من طراز "مي 8" من روسيا إلى تركيا. وأفادت السفارة الروسية في أنقرة أن ثلاث طائرات روسية لمكافحة الحرائق من طراز "بي 200" تشارك في إخماد حرائق الغابات في جنوب تركيا.