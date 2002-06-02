تعرض الأسير ناصر الشاويش لجلطة

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنه جرى نقل الأسير ناصر الشاويش من سجن جلبوع الى المستشفى بعد اصابته بجلطة وتدهور حالته الصحية.

وحملت الهيئة في بيان لها، مساء السبت، حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياته، مطالبة بتسهيل زيارة محامي الهيئة له لمعرفة حقيقة حالته ووضعه الصحي.

وأوضحت أن الوحدة القانونية وطاقم من المحامين يعمل حالياً لمعرفة مكان نقل الأسير الشاويش، وهناك جهود تبذل لزيارته بشكل عاجل.

يذكر أن الأسير الشاويش اعتقل بتاريخ 2/6/2002، وخضع لتحقيق قاسٍ، وأصدرت بحقه محاكم الاحتلال حكماً بالسجن المؤبد 4 مرات.