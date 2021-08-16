الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن عن قرب افتتاح مستشفى القدس التخصصي بغزة

غزة / سما /

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنها بصدد افتتاح مستشفى القدس التخصصي، في حي تل الهوى بمحافظة غزة، وذلك يوم الاثنين الموافق 16/8/2021، الساعة الحادية عشر صباحا، حيث سيفتتح المستشفى الدكتور يونس الخطيب، رئيس الجمعية، وإبراهيم أبو النجا، محافظ غزة، نيابة عن الرئيس محمود عباس، برفقة عدد من الشركاء، والشخصيات الاعتبارية.



يذكر أن مبنى المستشفى الذي أنشئ بدعم كريم من محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة. والمكون من ستة طوابق، هو الأول من نوعه في المحافظات الجنوبية، وسيساند القطاع الصحي بقدرات طبية واسعة، وتجهيزات طبية حديثة.



حيث سيعمل المستشفى فور افتتاحه، بطاقة استيعابية تصل إلى 102 سريرًا موزعين على النحوي التالي 76 سرير مبيت و 26 سرير رعاية يومية ويضم 8 غرف عمليات وما يتبعها من أسِرة إفاقة، والعديد من الأقسام التخصصية أهمها قسم العناية المركزة بسعة 10 أسِرة، وغرفة عمليات قسم النساء والولادة، كما يشمل على 10 حضانات للأطفال الخدج، وقسم الجراحة والمناظير، إضافة لوجود مركز متخصص في جراحة القلب والقسطرة لتلبية احتياجات المرضى وهو من أهم الأقسام داخل المستشفى مجهز ضمن معايير عالية، تحاكي المراكز العالمية.



وذكر الدكتور بشار مراد، المدير التنفيذي في المحافظات الجنوبية: " يسعى المركز إلى توطين العلاج في محافظات غزة، عبر توفير مستشفى تخصصي، يتم من خلاله تلبية احتياجات المرضى، لما يحتويه من معدات وأجهزة طبية حديثة والأكثر تطورًا على مستوى فلسطين، كما يتميز بوجود كادر طبي مدرب على مستوى عالٍ، مما يجعل من هذا المستشفى المَلاذ الآمن للمرضى الذين طالما عانوا من ويلات السفر، وسيوفر المستشفى عدة خدمات مساندة، مثل المختبر والصيدلة والأشعة و أجهزة الفحص بالموجات فوق صوتية والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وجهاز متقدم يعمل على تفتيت الحصى بالموجات فوق صوتية.



الجدير بالذكر أن الجمعية تبذل جهودا كبيره للمساهمة في رفع مستوى الخدمة الطبية النوعية التي تقدم للمرضى في القطاع للتخفيف من معاناتهم، وذلك ضمن الدور الانساني والوطني الذي تقوم منذ نشأتها.

