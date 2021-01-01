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سدر يبحث مع رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات القطري آليات الدعم البريدي الفلسطيني

السبت 14 أغسطس 2021 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
سدر يبحث مع رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات القطري آليات الدعم البريدي الفلسطيني



رام الله / سما /

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، مع رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات القطري محمد بن علي المناعي، آليات الدعم البريدي الفلسطيني من خلال صندوق تحسين جودة الخدمة في الاتحاد البريدي العالمي، لمساعدة فلسطين على اقتناء أجهزة ومعدات بريدية.

وتحدث سدر خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، عن جملة من القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد الفلسطيني، مشددا على ضرورة التعاون بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات والتدريب، للاستفادة من التجربة القطرية في هذا المجال، لا سيما تقديم خدمات الإنترنت من خلال الألياف الضوئية للمنازل، وخدمات الحكومة الالكترونية والبريد.

وأكد أهمية تنفيذ القرارات والمنشورات الصادرة من الاتحاد البريدي العالمي فيما يتعلق بدولة فلسطين، لا سيما الترميز البريدي.

واتفق الجانبان على البدء بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم بين فلسطين وقطر، لتنظيم التعاون بينهما، وتم تحديد نقاط تواصل للمتابعة بهدف الوصول إلى توقيع اتفاقية التعاون حسب ما هو معمول به بين البلدين .

#وزارة الاتصالات #اسحق سدر

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