ممدوح العبادي رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات ونبيل شعث رئيسا لمجلس إدارتها

رام الله / سما /

انتخب أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، الدكتور ممدوح العبادي رئيسا لمجلس أمناء المؤسسة خلفا للسيد عمرو موسى الرئيس السابق للمجلس، والدكتور نبيل شعث رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة.

جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده مجلس أمناء المؤسسة، اليوم السبت، عبر تقنية "زووم"، بمشاركة أعضائه من الشخصيات العربية والفلسطينية البارزة .

كما انتخب الأعضاء، دلال سلامة نائبًا لرئيس مجلس الأمناء، وعلي مهنا نائبًا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة، كما جرى أيضا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وهم، انتصار الوزير"أم جهاد"، ومنيب المصري، ومحمد مصطفى، ويحيى يخلف، ووليد سلمان، وعلا عوض، وموسى حديد، وحسن فحص، وإبراهيم الرفاعي.

وكان شعث قد افتتح الاجتماع بصفته نائب الرئيس السابق لمجلس الأمناء، مرحبا بالضيوف الحاضرين، والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على روح الرئيس ياسر عرفات وأعضاء مجلس الأمناء الذين توفاهم الله وشهداء فلسطين والأمة العربية.

وشكر شعث، الرئيس محمود عباس على دعمه المتواصل للمؤسسة، كما وجه الشكر للسيد عمرو موسى رئيس مجلس الأمناء السابق، وللدكتور ناصر القدوة الرئيس السابق لمجلس الإدارة على ما قدماه للمؤسسة في السنوات السالفة منذ تأسيسها قبل نحو 14 عاما .

وشارك في اجتماع مجلس الأمناء الطارئ، ستون من أعضاء المجلس البالغ عددهم سبعة وثمانين عضوًا.

وقدم رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمته خلال الاجتماع، شرحا حول الأوضاع السياسية، ووجه التحية لأعضاء مجلس الأمناء لوفائهم لفلسطين وللرئيس الراحل ياسر عرفات، ناقلا لهم تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكدا استمرار دعم الرئيس والحكومة لمؤسسة ياسر عرفات.

وشكر أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على دعمه للمؤسسة، كما شكر السيد عمرو موسى والدكتور ناصر القدوة على ما قدماه للمؤسسة في السنوات الماضية. كما شكر القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة علي مهنا، والمدير العام للمؤسسة أحمد صبح، لقيادتهما المؤسسة في الظروف التي مرت بها مؤخرا.

من جانبه، أعرب العبادي عن اعتزازه بالثقة التي أولاه إياها أعضاء مجلس الأمناء، مؤكدا الحرص على مواصلة مسيرة المؤسسة لما تحمله من رسالة نبيلة وتوثيق للذاكرة الفلسطينية والعربية، ولإنجازاتها المتميزة في العمل الفلسطيني والعربي.

ووجه الشكر للرئيس محمود عباس على دعمه المستمر للمؤسسة، كما شكر السيد عمرو موسى، وناصر القدوة.