مدمن مخدرات يحاول إحراق والدته والشرطة تلقي القبض عليه في رام الله

رام الله / سما /

قبضت الشرطة اليوم على شخص مدمن للمخدرات والكحول بعد أن حاول إحراق والدته بسكب مادة البنزين عليها .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأن مواطنةً حضرت لفرع مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة وكان بحوزتها كمية قليلة من مادة يشتبه أنها مخدرة وأبلغت الفرع بأنها عثرت عليها بحوزة إبنها وحاولت منعه من تعاطيها إلا أن الإبن قام بسكب مادة البنزين على جسد والدته محاولاً إشعال النار فيها وإحراقها إضافةً لقيامه بتحطيمٍ محتويات المنزل وتمكنت الأم من الفرار والوصول للشرطة للإبلاغ عن إبنها.

وأضافت الشرطة بأنه على الفور تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات للمنزل ولم يكن الإبن موجودا فيه وقامت بنصب كمين له وعند عودته مرةً أخرى للمنزل ومحاولته إحراقه قامت القوة بالقبض عليه .

وأكدت الشرطة انه تم التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الإختصاص لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمه بحقه أصولاً .