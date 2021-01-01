حالة حرجة لإسرائيلية تلقت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

القدس المحتلة / سما /

نقلت إسرائيلية تبلغ من العمر 52 عامًا، بحالة حرجة إلى مستشفى زيف في صفد الليلة الماضية، بعد أن تلقت الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا.

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن المصابة عانت من رد فعل تحسسي بعد تلقي الجرعة، مشيرةً إلى أنها تفحص كل الاحتمالات التي أدت إلى حالتها الصحية الحالية.

وبينت أن المصابة حاليًا في العناية المركزة وحالتها صعبة لكنها مستقرة.

وأشارت إلى أن رد الفعل التحسسي بعد اللقاحات ظاهرة مألوفة ونادرة، وينصح كل من أصيب برد مماثل بعد تلقي أي جرعة من اللقاح استشارة الطبيب المعالج قبل أي جرعة أخرى.