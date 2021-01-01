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القبض على أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في جنين

السبت 14 أغسطس 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في جنين



جنين / سما /

قبضت الشرطة على 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبعد ورود معلومات لشرطة المحافظة حول قيام أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار في إحدى بلدات المحافظة. تحركت قوة من فرع السياحة والآثار تساندها قوة من مركزي شرطة جلقموس والزبابدة في شرطة المحافظة لمكان الحفر وقبضت على 3 أشخاصٍ وضبطت بحوزتهم أدوات الحفر .

وأكدت الشرطة، أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم والتحرز على المضبوطات لحين إحالتهم لجهة الإختصاص لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمه بحقهم أصولاً .

#الشرطة الفلسطينية #التنقيب عن الآثار

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