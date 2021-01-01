“التنميه” و”حماية الطفولة” يختتمان فعاليات النادي الصيفي “يلّا نلعب يلّا نفرح”

نابلس / سما /

اختتمت مديرية التنمية الاجتماعية في نابلس وبالتعاون مع شبكة حماية الطفولة، فعاليات النادي الصيفي “يلّا نلعب يلّا نفرح”، الذي نظمتاه على مدار ثلاثة ايام بمشاركة 60 طفلا وطفلة، بينهم عدد من ذوي الاعاقة (متلازمة داون).

وهدفت فعاليات النادي الذي اشرفت على تنظيمه كل من رئيسة قسم الاسرة والطفولة في مديرية التنمية، عريب الدبس، ومرشدة “حماية الطفولة”، نجود خريوش، الى رسم البسمة على وجوه الاطفال، واكسابهم مزيدا من المهارات الحياتية المتعلقة بزياده الثقة بالنفس وكيفية بناء شخصية الطفل. وتضمنت الفعاليات فقرات منوعة كالرسم، وتشكيل المجسمات بالطين، والحكواتي، والرياضة.

وقدم مركز يافا الثقافي فقرات ترفيهية كالدبكة الشعبة، بينماقدمت فرقة “كنفوش” فقرة المهرجين.

واعرب مدير التنمية، محمد بشارات، عن شكره لاعضاء الشبكة المشاركين في إنجاح النادي، مؤكدا على اهمية التعاون المشترك ما بين المديرية واعضاء شبكة حماية الطفولة لتقديم افضل الخدمات للاطفال.