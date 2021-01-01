فتح تنعى ابنها الفتحاوي اللبناني عصام عقيل

رام الله / سما /

نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، ابنها الفتحاوي اللبناني عصام عقيل.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم السبت، إن المناضل عقيل كان واحدا من شباب لبنان الذين رأوا بالثورة الفلسطينية تجسيدا لآمال الحرية والوحدة والتقدم، فانتموا إليها بالفكر والممارسة.

وأضافت ان قصة المناضل عقيل بدأت مع حركة "فتح" مع انتماء شباب بدنايل والقرعون في البقاع والجنوب اللبناني، حيث أبدع إلى جانبهم في خلق تنظيم فتحاوي، كان هو أحد رموزه الفاعلية والمؤثرة.

وأكدت الحركة أن المناضل عقيل كان يساهم بالعمل النضالي أينما يتطلب الفعل ذلك، سواء بالمشاركة في متاريس الحراسة في منطقة الفاكهاني والكولا والجامعة العربية الأمريكية، مثلما مساهماته الفاعلة في القتال مع القوات العسكرية في الجنوب، خاصة مع كتيبة الأوسط حيث القائدان الشهيدان جواد ابو الشعر وبلال الأوسط، ومن ثم في كتيبة الجرمق.

وأوضحت أن فروسية المناضل عقيل كمقاتل أهلته للحصول على دورة عسكرية في فيتنام، ليتعلم المزيد من فكر وفنون حرب الشعب طويلة الأمد.

وأشارت إلى أنه ورغم خروج الثورة من لبنان عام 1982، الا ان المناضل عقيل احتفظ إلى جانب رفاقه بفتحاويتهم ونضالهم حتى يومنا هذا.

وأعربت "فتح" عن حزنها برحيل المناضل عصام عقيل، متقدمة من أسرته وعموم آل عقيل وعائلات بدنايل البطلة بأحر التعازي بهذا البطل المغوار والمناضل المؤمن بلبنان وفلسطين وبالحرية.