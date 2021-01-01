"سامسونج" تنظم حفلا في رام الله بمناسبة " طرح هاتفي "Z Fold 3" و"Z Flip 3" بفلسطين

رام الله / سما /

نظمت شركة "سامسونج – Samsung" العالمية، حفلا في فندق الميلينيوم في رام الله، بمشاركة حشد غفير من ممثلي كبريات الشركات، ومدراء البنوك، ورجال الأعمال والشخصيات الاعتبارية، لمناسبة اطلاق النسخة الأحدث من أجهزة سامسونج القابلة للطي من فئة جالاكسي، وتحديدا: Z Fold3 5G و Z Flip3 5G، إضافة إلى الجيل الرابع من ساعاتها الذكية "galaxy watch 4".

وجاء تنظيم الحفل، بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للجهازين عالميا، ويتسم الجيل الثالث من هذه الأجهزة المميزة على تحسينات رئيسية، كان قد طلبها مستخدمو سامسونج، وتتعلق بقابليتها للطي، كما اكتسبت درجة فائقة من المتانة مع تجارب استخدام محسّنة لتتفوق على النسخ السابقة، وبدءاً من التصميم المتميز وحتى الترفيه التي تقدمه، يوفر الجهازان للمستخدمين طرقاً جديدة فريدة للعمل والمشاهدة واللعب.

وعبر مدير المبيعات في قسم الموبايل في شركة سامسونج في فلسطين ضياء سالم، إن تنظيم الفعالية في رام الله، عن فخره وسعادته بتنظيم الحفل بحضور نخبة من أبرز ممثلي قطاع الأعمال والاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى عناية الشركة بالتواصل مع الجمهور عبر تقنيات وأدوات متنوعة.

وقال: شركة سامسونج الأولى على مستوى العالم، على صعيد الأجهزة القابلة للطي، واليوم بمثابة انطلاق لجيل جديد من الأجهزة تمتاز بخاصية مقاومتها للمياه، علاوة على الجيل الرابع من الساعات الذكية التي تم تصميم 20 نموذجا منها، بما يلبي تطلعات واحتياجات شتى الفئات.

ويتسم جهاز "Z Fold3"، بقدرته على التعامل مع المهام المتعددة بأداء عالٍ ومستوى غير مسبوق، اذ يشتمل على شاشة "إنفينيتي فليكس" Infinity Flex غير المنقطعة يبلغ قياسها 7.6 بوصة، مع تعزيزه بخصائص الدعم لقلم "S Pen" تعدّ الأولى على جهاز قابل للطي، بينما يمتاز جهاز "Z Flip3" بتصميمه الأنيق والمدمج والصغير، إضافة إلى مزايا الكاميرا المحسّنة، وشاشة الغطاء الأكبر المصممة للاستخدام السريع أثناء التنقل.

واعتبر سالم، أن اطلاق سامسونج الجهازين الجديدين في فلسطين بالتزامن مع بدء عملية الإطلاق الرسمي حول العالم، مصدر فخر، ودليلا على اهتمام الشركة العملاقة بالسوق الفلسطينية.

وذكر المدير التجاري لشركة "BCI" تامر برانسي، إن اطلاق سلسلة مميزة من أجهزة سامسونج يعني الكثير لشتى الأوساط الفلسطينية، منوها بالمقابل إلى تميز الجهازين الجديدين بالشاشات القابلة للطي.

وقد صنع كلا الجهازين باستخدام "Armor Aluminum"، وهي مادة جديدة تعتبر أقوى مادة ألومنيوم تستخدم في جهاز جالاكسي الذكي، إلى جانب أقوى نوع من زجاج (Corning® Gorilla® Glass Victus™) لحمايتهما من الخدوش والسقوط العرضي، وهما يشتملان على طبقة رقيقة واقية جديدة مصنوع من المادة البلاستيكية PET القابل للتمدد، وطبقات لوحية للشاشة المحسّنة، للحصول في نهاية المطاف على شاشة أكثر متانة بنسبة 80% عند مقارنتها مع الأجهزة السابقة.

واعتبر برانسي، وتقوم شركته بتسويق أجهزة "سامسونج" منذ سنوات، أن طرح جهازي (Fold3) و(Flip 3) في فلسطين، إضافة نوعية ونقلة تتيح للمستخدمين التمتع بالخواص الفريدة من نوعها لهذا الجيل من الأجهزة المبتكرة التي أوجدتها سامسونج بعد عمل وجهود مضنية على مدار الفترة الماضية.

ولفت إلى إمكانية حجز الأجهزة الجديدة والحصول عليها الآن، مبينا أن سامسونج حرصت على اتاحة المجال للمستخدمين الأوائل لنيل هدايا عديدة، من ضمنها السماعات الذكية.

واعتبر مدير عام شركة "غو تك- Go Tech" إبراهيم عبده، أن مشاركة كبار الشخصيات الاقتصادية في الحفل، أمرا في غاية الأهمية، لافتا إلى نجاح الشركة خلال فترة زمنية قصيرة من اثبات حضورها في السوق الفلسطينية، بالتالي باتت حصتها السوقية 50% من أجهزة سامسونج في هذه السوق.

وأثنى عبده، على دعم شركة "سامسونج" العالمية للشركة باعتبارها أحد وكلائها في السوق الفلسطينية، مضيفا "رغم أن سوق فلسطين تعتبر سوقا صغيرة نسبيا مقارنة مع الأسواق العالمية، إلا أن الشركة العملاقة لم تتوان يوما عن منحنا الفرصة والدعم اللازم مثل بقية الأسواق، وإن حفلنا اليوم أكبر دليل على ذلك، اذ نطلق جهازين يشكلان ثورة في عالم الهواتف الذكية بالتزامن مع اطلاقهما عالميا".

وعلاوة على المزايا العديدة لجهاز "Z Fold3"، فإنه يقدم بثلاثة ألوان هي: الفانتوم الأسود، والفانتوم، الأخضر، والفانتوم الفضي.

وفي المقابل، فإن من ضمن مزايا جهاز "غالاكسي Z Flip3"، شاشة الغلاف، التي أصبحت الآن أكبر أربع مرات بعد إعادة تصميمها، ما يترتب عليه سهولة عرض التنبيهات والرسائل من دون الحاجة إلى فتح الجهاز، كما أنه صمم بطريقة تتيح للمستخدمين أفضل الإمكانات لالتقاط الصور، ومشاركتها مع الآخرين، لاسيما أن الكاميرا معززة بالعديد من أحدث الميزات التي توصلت إليها سامسونغ، ما يعني أنه يكون بمقدور المستخدمين التقاط الصور الذاتية "سيلفي" على نحو أكثر روعة من دون الحاجة إلى الاستعانة باليدين باستخدام الوضع المرن.

كما بإمكان المستخدمين إبقاء الجهاز مطوياً، والتقاط الصورة السريعة، وحتى مقاطع الفيديو، مباشرة من شاشة الغلاف، باستخدام خاصة "التصوير السريع" المحسنة Quick Shot، وذلك عن طريق النقر المزدوج على مفتاح تشغيل جهاز "Z Flip3".