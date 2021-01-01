"معاريف": الأوضاع في المنطقة قابلة للتصعيد والجيش يستعد لمواجهة على 3 جبهات

القدس المحتلة / سما /

اعتبرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً مع المقاومة الفلسطينية على جبهة غزة، نتيجة "تعثر جهود الوساطة" في حل الملفات العالقة التي تتركز أساساً على تخفيف الحصار واستمرار إجراءات الاحتلال للتضييق على الفلسطينيين في القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، أن جيش الاحتلال يستعد لإمكانية اندلاع التصعيد على ثلاث جبهات في وقت واحد، بالتنسيق بين المقاومة الفلسطينية وحزب الله.

وزعمت "معاريف" أن "الفصائل الفلسطينية تملك قوة عسكرية في لبنان في الوقت الذي يتغاضى فيه حزب الله عن سلوكها"، حسب وصفها، وأشارت إلى التهديد الأخير من جانب الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، بالرد على أي قصف جوي من جانب طيران الاحتلال يستهدف الأراضي اللبنانية وهو ما قد يشكل أحد عوامل التصعيد المحتمل.

وشهدت الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة تصعيداً محدوداً بين المقاومة اللبنانية وجيش الاحتلال، خلال الأسبوع الماضي، تزامناً مع تهديدات الفصائل الفلسطينية في غزة بتصعيد الأوضاع رداً على استمرار تضييق الحصار على القطاع.