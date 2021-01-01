إصابات كورونا تواصل الارتفاع في القدس

القدس المحتلة/سما/

أكد عضو "وحدة مكافحة كورونا" في القدس المحتلة علي الجبريني اليوم السبت، على أن عدد الإصابات النشطة بفيروس "كورونا" في المدينة بلغ 183 إصابة.

وقال الجبريني في بيان صحفي، إن الأربعاء الماضي شهد تسجيل 22 إصابة جديدة، بينما شهد الخميس 21 إصابة، وأمس الجمعة 20 إصابة، بالإضافة إلى تعافي 14 مصابًا، خلال الفترة ذاتها.

وأعلن عن توفير الجرعة الثالثة من لقاح "كورونا"، لكل من هم فوق 50 عامًا، بالإضافة إلى استمرار تطعيم من هم فوق 12 عامًا، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح محطّة تطعيم في مدرسة صور باهر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.





وأشار الجبريني، إلى ضرورة التمسك بالتوصيات الصحية، مثل ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، والتباعد الاجتماعي، والنظافة الشخصية، والإقبال على اللقاح والالتزام بالحجر الصحي