محلل عسكري: إن لم يقبل السنوار بالتسهيلات الاسرائيلية فإن الانفجار في غزة قريب

القدس المحتلة/سما/

قال المحلل العسكري لموقع واللا الاخباري العبري، أمير بوخبوط اليوم السبت أن التسهيلات التي وافقت عليها القيادة السياسية بحكومة الاحتلال كانت تهدف إلى إرضاء قيادة حماس، لافتا الى انه ان لم يقبلها السنـوار فإن الانفجار في قطاع غزة قريب.

و أعلن جيش الاحتلال مساء اليوم الجمعة، أنه سيقدم سلسلة من التسهيلات الجديدة على معابر قطاع غزة.

وقال مكتب ما يسمى بـ "منسق الاحتلال" غسان عليان، إنه سيتم استئناف دخول 1000 تاجر و350 BMG من قطاع غزة إلى "إسرائيل" عن طريق حاجز بيت حانون (إيرز) اعتبارًا من صباح يوم الأحد.

ولفت إلى أنه سيتم إصدار تصاريح الدخول إلى "إسرائيل" لأشخاص تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا والمتعافين فقط، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح بالتصدير من قطاع غزة إلى "إسرائيل" عن طريق معبر "كرم أبو سالم" التجاري".

كما سيتم توسيع الاستيراد من" إسرائيل" إلى قطاع غزة حيث سيشمل كذلك مكونات من قطاع المواصلات والاتصالات أيضًا.

وأضاف:"كما وسيتم إدخال المعدات والبضائع من أجل تطوير البنية التحتية الإنسانية في القطاع"، منوهًا إلى أن "الخطوات المدنية التي وافق عليها المستوى السياسي الإسرائيلي مشروطة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة".