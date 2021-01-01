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جامعة غزة تقرر تخفيض أسعار الساعات الدراسية

السبت 14 أغسطس 2021 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة غزة تقرر تخفيض أسعار الساعات الدراسية



غزة/سما/

قررت إدارة جامعة غزة تخفيض أسعار الساعات الدراسية لكافة الطلبة الملتحقين في فرعها بالجنوب في العام الدراسي 2021/2022م، طيلة فترة الدراسة في تخصصات البكالوريوس والدبلوم.

ويأتي ذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية، وبما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أولياء أمور الطلبة.

وأكد مدير جامعة غزة– فرع الجنوب سلام الأغا أن قرار تخفيض أسعار الساعات الدراسية بشكل فارق ومنافس، جاء تلبيةً للحاجة الماسة لأولياء أمور الطلبة في تعليم أبنائهم، وبما ينسجم مع تردي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الحصار المشدد على قطاع غزة.

وأوضح أن القرار يأتي تأكيدًا على أن التعليم حق للجميع، الأمر الذي تحرص عليه الجامعة.

وأكد حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية وأكاديمية متميزة تساهم في تخريج طلبة على قدر عالي من الكفاءة والتميز والإبداع، فيما يزيد عن 30 تخصص أكاديمي نوعي ومتميز، يواكب سوق العمل المحلي والدولي.

#جامعة غزة #تخفيض أسعار الساعات الدراسية

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