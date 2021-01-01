خبيرة تغذية تدعو إلى القيام بخطوة قبل البدء بتقطيع البطيخ الأحمر

وكالات / سما /

قالت خبيرة التغذية أنتونينا ستارودوبوفا، إنه يجب غسل الغلاف الخارجي للبطيخ الأحمر والأصفر بماء دافئ وصابون، لتلافي انتقال الميكروبات من السطح إلى اللب عند قطع هذه الثمار.

وشددت على أن مثل هذه الميكروبات، يمكن أن تتسبب بظهور عدوى معوية.

وأضافت ستارودوبوفا، التي تشغل منصب كبير خبراء التغذية في مديرية الصحة بموسكو: "قبل تقطيع البطيخ، يجب غسل سطحه الخارجي جيدا بالماء الدافئ والصابون، نظرا لوجود مخاطر عالية من وصول الميكروبات من السطح إلى اللب عند التقطيع، مما قد يؤدي إلى إصابة من يتناولها بعدوى معوية. لا يجوز تناول البطيخ الذي تعرض للتلف خلال النقل أو التخزين، أو إذا كان لون اللب يثير الشك أو له رائحة غير المعهودة".

وأكدت أنه من الضروري حماية سطح البطيخ من التلوث ومن الحشرات الطائرة لأنها يمكن أن تكون ناقلة للميكروبات التي يمكن أن تسبب أمراضا معدية مختلفة، وتسمما غذائيا.

وقالت الخبيرة: "لا يجوز تناول البطيخ بالبذور، لأن قشرة بذور البطيخ وخاصة البطيخ الأصفر قاسية للغاية، وهو ما يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي".