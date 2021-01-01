في ظل ارتفاع عدد الإصابات.. الصحة بغزة تكشف آخر تطورات الحالة الوبائية

غزة/سما/

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت، آخر تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة د.رامي العبادلة، في تصريح إذاعي إن "ما تصدره وزارة الصحة من تحذيرات حول الواقع الوبائي مبني على أسس علمية".

وأضاف: "لاحظنا ارتفاع طفيف بالمنحنى الوبائي وزيادة بالحالات الخطيرة، وهذا إنذار أننا دخلنا بالموجة الثالثة لذلك نوصي باتباع إرشادات الوقاية والسلامة".



وأوضح العبادلة أنه يوجد أكثر من معيار ومؤشر لقياس الحالة الوبائية منها عدد المترددين لأقسام كورونا والحالات المنومة المصنفة بالخطيرة والحرجة.

وبين أن العالم كله يشهد ارتفاعا كبيرا بعدد الإصابات، والاحتلال تجاوز 6 آلاف إصابة باليوم، وهذه المؤشرات حول دول المحيط تعطي مؤشراً بأن الموجة الثالثة ستكون شديدة.

وتابع: "نحن لم نتجاوز 10% من أخذ اللقاح، والموجة القادمة ستكون قوية بسبب متحور دلتا الذي يعتبر الأوسع انتشاراً عن الطفرة البريطانية بثلاثة أضعاف، وفي حال دخول المتحور لغزة سنشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات، وحتى اللحظة لم يثبت دخول المتحور دلتا لغزة.

وأشار العبادلة إلى أن الصحة تقوم بسحب عينات عشوائية من المصابين لمعرفة الطفرة الموجودة، متوقعاً دخول متحور دلتا لغزة، منوهًا إلى أن الصحة عقدت اجتماعات مع لجان من وزارة التربية التعليم والأونروا، ووضعنا توجيهات بأن يكون التعليم مدمج بين الوجاهي والالكتروني وطالبنا بتطعيم طلبة الثانوية.