الاقتصاد: ارتفاع مؤشر دمغ الذهب بنسبة 284% الشهر المنصرم

رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن مؤشر دمغ المعادن الثمينة، سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 284% خلال شهر تموز/ يوليو المنصرم مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2020.

ووفق بيانات مديرية المعادن الثمينة، فقد بلغت كمية الذهب الواردة لأغراض الدمغ نحو طن وأربعة وثمانين كيلوغراما، في حين بلغت الإيرادات نحو مليون وثلاثة وستين ألف شيقل).

واظهرت البيانات ارتفاعا في الكميات الواردة إلى المديرية بنسبة 284%، وفي الايرادات المحققة بنسبة 264% عن الشهر نفسه من العام السابق، الذي عانى من الآثار السلبية لجائحة "كورونا" وما نتج عنها من تراخ في الاسواق بشكل عام، لا سيما المعدن النفيس.

وسجل متوسط سعر اونصة الذهب عن شهر تموز/ يوليو (1807 دولارات)، انخفاضا بنسبة 2%، مقارنة مع الشهر ذاته من العام المنصرم، حيث سجل فيه متوسط سعر الاونصة (1843) دولارا.

وأشار تقرير المديرية الى تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش خلال الشهر الماضي 14 جولة تفتيشية، شملت 28 محلا ومصنعا.