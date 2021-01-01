مجد الكروم: وفاة رضيع فقد وعيه خلال النوم

القدس المحتلة/سما/

أقرت الطواقم الطبية في مستشفى "مركز الجليل"، صباح اليوم، السبت، وفاة رضيع (شهر ونصف الشهر) من بلدة مجد الكروم.

وكان الرضيع قد نُقل إلى المشفى الواقع في نهريا، وهو حالة حرجة. وذكرت الطواقم أنه رغم عمليات الإنعاش إلا أن محاولات إنقاذ حياة الرضيع باءت بالفشل.

و"وفقًا لأقوال الأم، فإنها حاولت صباحا إيقاظ طفلها لكنها لاحظت أنه لا يتنفس وبدون نبض وعليه استدعت الطواقم الطبية"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن المشفى.

وأفاد البيان بأن "الرضيع أُدخل إلى غرفة طوارئ في قسم الأطفال، حيث استمرت عمليات الإنعاش، ورغم جهود الأطباء اضطروا إلى إقرار وفاته".

ووفاة الرضيع في مجد الكروم، هي ثاني حالة وفاة غير عادية خلال 12 ساعة، إذ لقيت الرضيعة مريم وليد قدح (7 شهور) من قرية كفر مندا مصرعها بعد نقلها إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي خلال تواجدها برفقة عائلتها في أحد شواطئ طبريا، مساء أمس، الجمعة.

وذكر أحد أفراد الطواقم الطبية أنه "مع وصولنا إلى الشاطئ رأينا الرضيعة فاقدة للوعي دون تنفس ونبض، وحسب أقوال العائلة فإنها فوجئت بها فاقدة للوعي خلال نومها، وعلى الفور قدمنا الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش لها ثم أحيلت إلى المستشفى بحالة حرجة".

وأقر الطاقم الطبي في مستشفى بوريا وفاة الرضيعة بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة.