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اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وقطر من أجل استضافة أفغان ساعدوا واشنطن

السبت 14 أغسطس 2021 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وقطر من أجل استضافة أفغان ساعدوا واشنطن



واشنطن/سما/

تعمل الإدارة الأمريكية على التوصل لاتفاق مع قطر من أجل استضافة آلاف الأفغان المتعاونين مع الولايات المتحدة وعائلاتهم، والذين يرغبون بمغادرة البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.


أفادت بذلك شبكة CNN اليوم السبت نقلا عن مصدر مطلع على المحادثات الجارية، والذي كشف أن العدد المحتمل لهؤلاء الأفغان سيكون 8000 لكنه لفت إلى أن الاتفاق لم يتم بعد.

وأكد المصدر أنه بعد التوصل إلى اتفاق فإن مجموعة أولية مكونة من 1000 إلى 2000 أفغاني من المتوقع أن تصل إلى الدوحة قريبا.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـCNN: "ندرس الخيارات الممكنة كافة، وليس لدينا أي إعلان حول مواقع تضم الأفغان الذين طلبوا الحصول على تأشرة هجرة خاصة في دولة ثالثة".

ودرست إدارة بايدن استخدام دول ثالثة من أجل تلبية طلبات الأفغان الذين قدموا طلبات للحصول على هذه التأشيرة وقد أعلن البنتاغون الخميس أنه سيرسل 1000 عنصر إلى قطر في قادم الأيام من أجل ترتيب هذه العملية.

وتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الخميس، وقالت الخارجية الأمريكية أنه شكر قطر على دعم جهود بلاده من أجل توفير الأمن والأمان للمواطنين الأفغان.

ومن المنتظر وصول وزير الدفاع القطري إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات إضافية.

وكانت خطة أمريكية لنقل الأفغان مؤقتا إلى قاعدتين أمريكيتين في قطر والكويت أثارت انتقادات في الكويت، حيث رفضها عدد من النواب مبررين موقفهم باعتبارات الأمن القومي والاستراتيجي والمخاوف من تداعيات الخطوة على التركيبة السكانية في البلد.

#قطر #الولايات المتحدة الأمريكية #افغانستان

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