الصحة: وفاة و451 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 166 حالة في فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، ظهر يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 6، طولكرم 19، سلفيت 5، نابلس 36، ضواحي القدس 4، مدينة القدس 63، قلقيلية 7، بيت لحم 10، جنين 7، رام الله والبيرة 11، الخليل 2، قطاع غزة 281".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 2، طولكرم 8، نابلس 3، ضواحي القدس 1، مدينة القدس 34، جنين 9، رام الله والبيرة 10، الخليل 1، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 95".





ولفتت إلى وجود 14 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 37 مريضاً، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في نابلس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 635,207 بينهم 427,979 تلقوا الجرعتين من اللقاح.