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لصوص يقتحمون قصرا لأمير قطر ويستولون على قطع ثمينة‎‎

السبت 14 أغسطس 2021 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
لصوص يقتحمون قصرا لأمير قطر ويستولون على قطع ثمينة‎‎



باريس/سما/

استولى لصوص على ساعات يد وقطع ثمينة، أمس الجمعة، بعد اقتحامهم قصر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الواقع قرب منتجع "كان" الفرنسي.

وقالت إذاعة "آر تي إل" الفرنسية نقلا عن مصدر مسؤول، إن الشيخ تميم بن حمد لم يكن موجودا في القصر عندما اقتحمه أربعة أشخاص في موانس سارتو، ورغم أن عددا من أفراد عائلة أمير قطر كانوا في المنزل، إلا أن أن السرقة تمت بلا عنف.

وأوضحت أن اللصوص سرقوا "قطعا ثمينة خصوصا ساعات يد".

وفتح عدد من هيئات إنفاذ القانون في مدن غراس ونيس ومرسيليا تحقيقا.

وتملك عائلة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي تنازل عن الحكم عام 2013 لابنه الشيخ تميم، منذ تسعينيات القرن الماضي هذا القصر الذي يمتد على مساحة 30 هكتارا في موانس سارتو.

وعام 2016، قدم مليون يورو للبلدة الصغيرة لتمويل مقاصفها، التي تستخدم منتجات عضوية بالكامل.

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