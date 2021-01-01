بوتشيتينو يوجه رسالة إلى ريال مدريد بشأن مبابي

وكالات / سما /

وجه ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان رسالة جديدة لريال مدريد المهتم بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، مشيراً إلى أنه ليس للبيع.

وازاد اهتمام ريال مدريد بالتوقيع مع مبابي الذي تبقى سنة واحدة في عقده مع باريس بعد وصول ليونيل ميسي إلى ملعب حديقة الأمراء، لكن رئيس النادي الباريسي صرح قبل يومين أنه لا يوجد أي رغبة ببيعه، كما أوضح أنه لم يعد هناك عذر لمبابي كي لا يجدد عقده بعد الصفقات العديدة التي أبرمها النادي.

وعقد المدرب الأرجنتيني مؤتمراً صحفياً للحديث عن مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج التي ستقام يوم غد السبت، وتم سؤاله عن رأيه في تصريحات رئيس النادي عن تقارير انتقال مبابي إلى ريال مدريد

وقال بوتشيتينو “أنا لا أتحدث عن شيء قاله الرئيس، إنه سؤال يتعلق بالتسلسل الهرمي، ليس لدي ما أقوله. اعتقد أن ما قاله الرئيس هو ما قاله الرئيس، وليس عليه أن يؤكد لي أي شيء أيضاً، كيليان هو لاعبنا، وسوف يستمر الأمر على هذا النحو أيضاً”.