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بايرن ميونخ يتعثر بالتعادل مع مونشنجلادباخ في مباراة مثيرة

السبت 14 أغسطس 2021 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يتعثر بالتعادل مع مونشنجلادباخ في مباراة مثيرة



وكالات / سما /

اكتفى فريق بايرن ميونخ في أولى جولات الدوري الألماني بالتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب بوروسيا بارك بحضور 23 ألف متفرج.

بدأت المباراة بندية كبيرة بين الفريقين وكان أصحاب الأرض أكثر حماساً للتسجيل، وبالفعل نجحوا في تسجيل الهدف الأول عبر الحسن بيليا بعد 10 دقائق فقط.

حيث نجح نجوم مونشنجلادباخ من خداع بايرن بعد كرة أرسلها ستيندل بشكل قطري للحسن بيليا الذي هرب من دفاع بايرن ثم أسكن الكرة شباك مانويل نوير بنجاح.

شهدت المباراة بعد ذلك سيطرة لبايرن الذي أضاع عدد من المحاولات عبر مولر وليفاندوفسكي وشكل ضغطاً على دفاع أصحاب الأرض ونجح ليفاندوفسكي من تسجيل هدف التعادل من ضربة ركنية قابلها في الشباك ببراعة.

في الشوط الثاني تقدم بايرن بكل قوة للأمام لتسجيل هدف الانتصار وشكل ضغطاً كبيراً على دفاعات مونشنجلادباخ مع استمرار تألق الحارس يان سومير.

دفع ناجيلسمان مدرب بايرن الجديد بكافة أوراقه في الشوط الثاني وكان بايرن قريباً من هدف الفوز بينما اعتمد مونشنجلادباخ على المرتدات.

استمرت المحاولات والإثارة حتى الدقيقة الاخيرة لكن فريق بوروسيا مونشنجلادباخ كان لديه النظام والدفاع للاحتفاظ بنقطة التعادل على الأقل لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

#مونشنجلادباخ #بايرن ميونخ #الدوري الألماني

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