خسارة لآرسنال في بداية مشواره في الدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

نجح فريق برينتفورد الصاعد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي من افتتاح موسمه بأفضل شكل بالفوز على آرسنال بهدفين نظيفين في نتيجة مخيبة لفريق المدرب ميكيل أرتيتا.

كان آرسنال يأمل ببداية جيدة بعد إافة التعاقدات الجديدة التي ظهرت اليوم مثل لوكونجا وبن وايت ولكنه بدلاً من ذلك فشل في حماية مرماه.

بدأت المباراة المثيرة بالحضور الجماهيري بمحاولات من فريق برينتفورد والذي كان له ما أراد بمفاجأة آرسنال في الدقيقة 23.

حيث ارتدت أحد الكرات من دفاع آرسنال بشكلٍ سئ لتصل إلى سيرجي كانوس الذي راوغ وسدد كرة سريعة فشل الحارس بيرنارد لينو في التعامل معها لتسكن شباكه.

حاول آرسنال التماسك ولعب كرة القدم الخاصة به لكنه ظل يعاني من محاولات برينتفورد وهدد بريان مبيومو مرمى لينو مجدداً.

في الشوط الثاني أراد آرسنال التقدم للأمام بأعداد كبيرة وكانت له بعض الخطورة والمحاولات من مارتينيلي وكذلك تسديدة قريبة للغاية من جرانيت تشاكا مرت أعلى المرمى بقليل.

وفي ظل سيطرة آرسنال ومحاولته إدراك هدف التعادل حدث غير المتوقع حيث سجل برينتفورد هدفاً ثانياً بعد رمية تماس لُعبت داخل المنطقة وفشل دفاع آرسنال في تقدير الكرة لتصل إلى كريستيان نورجارد الذي أودعها شباك آرسنال بضربة رأسية.

حاول آرسنال في الدقائق الأخيرة أن يعود في المباراة وسدد نيكولاس بيبي كرة قريبة للغاية من مرمى برينتفورد كما أجرى أرتيتا بعض التغييرات لكنها لم تكن كافية.