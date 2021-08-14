  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا تتحدث عن إجراءاتها للعام الدراسي الجديد في مدارسها بغزة

السبت 14 أغسطس 2021 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا تتحدث عن إجراءاتها للعام الدراسي الجديد في مدارسها بغزة



عزة/سما/

أكد فريد ابو عاذرة مدير التعليم بالأونروا اليوم السبت 14/8/2021 ، ان العام الدراسي الجديد يبدأ يوم الاثنين القادم وجاهياً  وكاملاً في كافة مدارس "الاونروا" ما لم يحدث أي طارئ في الوضع الوبائي ، مشيراً على التواصل مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة في حال وجود أي طارئ في حالة الوبائية والاضرار حينها للعودة الى التعليم المدمج او التعليم عن بعد .

وقال ابو عاذرة خلال تصريحات لإذاعة القدس ان هناك مدارس تعمل بثلاث شفتات ، بشكل مؤقت وهي تحت الصيانة جراء القصف الذي تعرضت له وسيتم تسليمها في غضون اسبوعين لـ20 يوم لتعود لنظام الفترتين مرة اخرى .

وبين ابو عاذرة ان الكتب المدرسية وصل جزء منها للأونروا ، في حين وعدت التربية والتعليم بتسليم باقي الكتب خلال اسبوعين ، مشيراً ان الاونروا ستوزع كتب تهيئة لمدة اسبوعين قبل توزيع الكتب المدرسية ، لإجمال ما فات الطلبة من منهاج.

وأشار أبو عاذرة الى ان 1300 معلم توجهوا اليوم للمدارس اليوم ، بالإضافة الى تعيين عدد من معلمي المساندة للمرحلة الدنيا  ، مشيراً انه تم تلافي تم تلافي كل ما يحدث في الاعوام الماضية .

وأوضح ان المقاصف ليست أولوية حالية والتعليم اهم  ، معتبرا ان نسبة التطعيم في "الأونروا" كبيرة ،وأن هناك في رفح اليوم حملة للتطعيم ضد كورونا.

#غزة #الأونروا #مدارس الاونروا #وزارة التربية والتعليم #التعليم بغزة #فلسطين #قطاع غزة #كورونا #وباء كورونا

الأكثر قراءة اليوم

طالع: اسرائيل تعلن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة..

الشرطة بغزة تفتح تحقيقاً بشأن فيديو يظهر سيدة داخل أحد المنتجعات بشكل فاضح

"الدولة الفلسطينية" طُرحت لترفض.. الخطة الإسرائيلية: "صفقة القرن" ثم التطبيع ولاحقًا ضم الضفة

الكشف عن موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين

تربط بيروت بالبقاع.. إعلام إسرائيلي يكشف عن مهام شبكة أنفاق ضخمة لحزب الله في لبنان

الحرائق تشتعل مجدداً في غلاف غزة

رؤساء وملوك عرب زاروا الموساد سراً.. ونشر صور مسؤول بحريني مع ضابط إسرائيلي “رسالة لإيران”

الأخبار الرئيسية

مصادر : الوسطاء يبذلون جهودًا لمنع التصعيد بغزة وهذا ما اتخذته المقاومة من قرارات..

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

تحذير إسرائيلي من التصعيد في الضفة وغزة

ما الهدف من منح الاحتلال تسهيلات جديدة لغزة ؟

التربية والتعليم تتحدث عن آخر مستجدات بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية