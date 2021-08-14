الأونروا تتحدث عن إجراءاتها للعام الدراسي الجديد في مدارسها بغزة

عزة/سما/

أكد فريد ابو عاذرة مدير التعليم بالأونروا اليوم السبت 14/8/2021 ، ان العام الدراسي الجديد يبدأ يوم الاثنين القادم وجاهياً وكاملاً في كافة مدارس "الاونروا" ما لم يحدث أي طارئ في الوضع الوبائي ، مشيراً على التواصل مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة في حال وجود أي طارئ في حالة الوبائية والاضرار حينها للعودة الى التعليم المدمج او التعليم عن بعد .

وقال ابو عاذرة خلال تصريحات لإذاعة القدس ان هناك مدارس تعمل بثلاث شفتات ، بشكل مؤقت وهي تحت الصيانة جراء القصف الذي تعرضت له وسيتم تسليمها في غضون اسبوعين لـ20 يوم لتعود لنظام الفترتين مرة اخرى .

وبين ابو عاذرة ان الكتب المدرسية وصل جزء منها للأونروا ، في حين وعدت التربية والتعليم بتسليم باقي الكتب خلال اسبوعين ، مشيراً ان الاونروا ستوزع كتب تهيئة لمدة اسبوعين قبل توزيع الكتب المدرسية ، لإجمال ما فات الطلبة من منهاج.

وأشار أبو عاذرة الى ان 1300 معلم توجهوا اليوم للمدارس اليوم ، بالإضافة الى تعيين عدد من معلمي المساندة للمرحلة الدنيا ، مشيراً انه تم تلافي تم تلافي كل ما يحدث في الاعوام الماضية .

وأوضح ان المقاصف ليست أولوية حالية والتعليم اهم ، معتبرا ان نسبة التطعيم في "الأونروا" كبيرة ،وأن هناك في رفح اليوم حملة للتطعيم ضد كورونا.