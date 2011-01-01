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السيسي يكشف عن عامل قد يؤدي إلى تدمير مصر

السبت 14 أغسطس 2021 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يكشف عن عامل قد يؤدي إلى تدمير مصر



القاهرة/سما/

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "الدولة المصرية تعمل وفق سياق متكامل للتطوير والتنمية والواقع الذي عرضه الدكتور مصطفى مدبولي ترجمة للتطوير في الواقع".


وأضاف السيسي:" الدكتور مصطفى لما بيقول في عام 1900 كنا حوالي 9 ملايين وبعد 100 سنة بقينا أكثر من 100 مليون.. النمو السكاني اللي فوق طاقة البلد يؤدي إلى تدمير الدولة أو كاد يؤدي إلى تدمير الدولة في 2011".

وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بمدينة بدر: "صورة العشوائيات عبارة عن دولة لم تقدر أن تلبي متطلبات النمو السكانى الموجود فيها في الآخر المواطن اللي عايش في شقة في العشوائيات ممكن يدفعله 100 و150 جنيه بالكتير في المكان ده الموضوع مش كده خالص.. الدولة لم تقدر أن تسيطر على حالها في طرق وإسكان وكل شيء وفي تعليم وفي صحة وأي مرفق أو قطاع عاوزين تتكلموا فيه".

#السيسي #مصر #تدمير مصر #السكان #النمو السكاني

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