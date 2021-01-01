الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، صباح يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، عن عدم تسجيل وفيات جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 939 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 281 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 95 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 118536 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2228 حالة، وإجمالي المتعافين 115196 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1112 حالة وفاة.





وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 76 حالة، من بينها 51 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 113863 شخص.