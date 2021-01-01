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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد

السبت 14 أغسطس 2021 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت عددا من منازل المواطنين في حي أبو شملة وفتشتها، وعرف من أصحابها محمد أبو بكر .

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم وصوب منازل المواطنين، ما أدى الى إصابة العديد منهم بحالات اختناق، خاصة في حيي أبو شملة والبعاجوي.

#يعبد #جنين #الاحتلال

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