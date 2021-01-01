"الأونروا" تختتم المدرسة الصيفية

رام الله / سما /

اختتمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، المدرسة الصيفية في جميع مدارسها البالغ عددها 96 مدرسة، والتي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، بتمويل من الخارجية الأميركية كجزء من مساهمتها في نداء الطوارئ 2021 الخاص بالأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت "الأونروا" في بيان صحفي اليوم السبت، أن المدرسة الصيفية ركزت على تعليم مباحث معينة في اللغتين العربية، والانجليزية، والرياضيات، إضافة للأنشطة الثقافية والتربوية، عبر توظيف الموارد المتوافرة في المدارس، كالمكتبة، المختبر، الادوات الرياضية والفنية.

وأشارت إلى أنها أتاحت لجميع طلبة مدارسها بالضفة الغربية البالغ عددهم 46 ألف، الانخراط في المدرسة الصيفية، لتعويضهم عن الفاقد التعليمي نتيجة إغلاق المدارس بسبب القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وقال نائب رئيس برنامج التعليم في الأونروا محمد سلامة، إن المدرسة الصيفية عملت على تحسين مستوى تحصيل الطلبة التعليمي وتعويض ما فاتهم من دروس.

وأضاف: تم التركيز في المدرسة الصيفية على الدروس التي حُذفت خلال العام الدراسي 2020-2021، كما تم تمكين الطلبة في الموضوعات الأساسية الأخرى خاصة في مباحث رئيسية كالرياضيات واللغتين العربية والانجليزية، ما يسهل من انخراط الطلبة في العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل.