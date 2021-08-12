هيفاء وهبي تصلي من أجل الجزائر

بيروت/سما/

تضامنت النجمة الأكثر جماهيرية هيفاء وهبي مع الجزائر التي تصارع نيران الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة منها وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا، وتمنت لها الأمان ودعت إلى رفع الصلاة من أجلها ومن أجل البلدان العربية والعالم وذلك عبر تغريدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أرفقتها بهاشتاغ # صلّوا للجزائر_ وصلّوا للعالم”.

وكتبت هيفاء بحزن وأسى عن الجزائر التي تحترق متمنية الشفاء العاجل للمصابين والرحمة للشهداء قائلة:” “الجزائر تحترق، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين… الله يحمي الجزائر وكل البلدان العربية من نيران الحرائق”.



على صعيد آخر، أحدثت هيفاء ضجة واسعة عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” بعد نشرها أحدث صورة لها بدت فيها في منزلها بقميص نومها ذات اللون الأبيض وهي تمسك بيدها “الكرواسان” وتحتسي “النيسكافيه” وتحيي متتبعيها بقولها “صباح الأمل”.



وقد تفاعل المتابعون للغاية معها وحيّوها بدورهم بأجمل العبارات، مثنين على عفويتها وجمالها وأنوثتها، ومعربين عن اعجابهم بها وبمحبتهم لها وذلك من خلال التعليقات التي تخطت 8 آلاف تعليق ومن بينها “صباح الجمال وصباح العسل” حسب أحدهم. وعلّق آخر” فينا نقول انو هلق بلش نهارنا”، وكتب آخر “أحبك هيوفا ان شاء الله مو بس هذا صباح ان شاءالله كل يوم في أمل”. وكتبت إحداهن” ما دام بلش النهار بهالجمال أكيد هيكون حلو”.