جامعة غزة فرع الجنوب تكرم طلبة الثانوية العامة الناجحين في محافظة خان يونس

خانيونس / سما /

كرمت جامعة غزة "فرع الجنوب" الطلبة الناجحين والمتفوقين في الثانوية العامة بمدينة خان يونس للعام الدراسي 2020/2021، وذلك خلال احتفال نظمته الجامعة داخل مقرها بالتعاون مع ملتقي عائلات محافظة خانيونس، وبرعاية كريمة من شركة سلامة الجنوب للمحروقات، وشركة همسات للصرافة، وشركة القاعود للتجارة العامة والمقاولات، وذلك بحضور كلاَ من محافظ محافظة خان يونس الدكتور أحمد الشيبي، ورئيس جامعة غزة الأستاذ الدكتور رياض الخضري، والدكتور سلام الأغا مدير فرع الجنوب، والدكتور إبراهيم أبو رحمة عميد شؤون الطلبة، والدكتور علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس، والأستاذ عبد الرحيم الفرا مدير مديرية التربية والتعليم في خان يونس، والأستاذ يحيي العبادلة عضو مجلس الإدارة، والأستاذ نورهان العقاد منسق ملتقي عائلات محافظة خانيونس ولفيف من الوجهاء والمخاتير والشخصيات الاعتبارية، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، والطلبة المحتفى بهم وذويهم.

وهنأ الأستاذ الدكتور رياض الخضري رئيس الجامعة أبنائه الطلبة وذويهم قائلاً:" يسعدنا اليوم أن نحتفي بتكريم طلبة الثانوية العامة ونبارك لهم نجاحهم وتفوقهم ونهنئ ذويهم ونتمنى لهم حياة جامعة ملؤها التقدم والنجاح"، مؤكداً أن جامعة غزة هي جامعة كل الفلسطينيين وتسعى دائماً لأن تكون صرحاً شامخاً أمام جيل الشباب.

وشدد على أن جامعة غزة حققت نجاحاً في تخطي أزمة فايروس كورونا، وأثبتت أنها قادرة على الاندماج مع الطلبة وفق المنظومة التعليمية الإلكترونية، مثمناً دور وجهود مدير فرع الجنوب الدكتور سلام الأغا والهيئتين الأكاديمية والإدارية، لما يبذلونه من جهود حثيثة ومميزة في سبيل الارتقاء بالجامعة.

وعبر الأستاذ الدكتور الخضري عن شكره وتقديره لملتقى عائلات محافظة خانيونس ولكل من ساهم وشارك في إنجاح حفل التكريم المميز، لافتاً إلى مجموعة من التسهيلات التي قدمتها إدارة الجامعة وأهمها تخفيض أسعار الساعات الدراسية في مختلف تخصصات البكالوريوس والدبلوم، بما ينسجم مع تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أولياء أمور الطلبة.

وفي كلمة ملتقي عائلات محافظة خانيونس أشاد الأستاذ نورهان العقاد بدور المعلم الفلسطيني ووزارة ومديريات التربية والتعليم، لما يبذلونه من جهود كبيرة في سبيل تعليم وبناء الإنسان الفلسطيني، مؤكدًا على دور جامعة غزة الصرح الأكاديمي الشامخ والمميز في خدمة الطلبة والمجتمع المحلي.

بدوره تحدث الأستاذ عبد الرحيم الفرا مدير مديرية تربية وتعليم خان يونس، عن دور المعلم الفلسطيني الفذ في رسم وبناء الهوية الفلسطينية، مؤكداً أن دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف سوف تبنى على أكتاف المعلم الفلسطيني الذي يبني ويؤسس الأجيال على حب الوطن وخدمة المجتمع.

ومن جانبه أكد الأستاذ وائل الاغا في كلمه رعاة الحفل، أن العلم والتعلم هو سبب نهوض الأمم وتقدمها وحضارتها، معبراً عن شكره وتقديره لجامعة غزة ولملتقى عائلات محافظة خان على التنظيم الرائع لهذا الاحتفال، متمنياً التوفيق والسداد لكافة الطلبة الناجحين والمتفوقين.

وفي كلمة الطلبة المحتفى بهم عبّر الطالب محمد بشير شعت الحاصل على معدل 98.9%، عن سعادته الغامرة بهذا التكريم والاحتفال المميز، لافتًا إلى أن هذا النجاح والتفوق ما كان أن يكون لولا دور الآباء والأمهات الذين سهروا الليالي، وحرصوا على توفير كل ما يلزم للطلبة لتحقيق هذا النجاح الباهر.

يذكر أن الاحتفال تخلله العديد من الفقرات الفنية والتراثية والدبكة الشعبية، وفي ختام الحفل تم شكر وتكريم كل من ساهم وشارك في إنجاحه، وتوزيع شهادات التكريم على الطلبة الناجحين والمتفوقين، والإعلان عن مجموعة من المنح الخاصة والخدمات المميزة التي تقدمها الجامعة.