"كورونا" عالميا: 4 ملايين و359 ألف وفاة و206 ملايين و980 ألف إصابة

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 359 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 206 ملايين وما يزيد عن 980 ألف اصابة، تعافى منهم 185 مليونا.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 721 ألف و396 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,155 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1,432 وفاة)، والبرازيل (926 وفاة)، وروسيا (815 وفاة)، واميركا (769 وفاة)، والمكسيك (608 وفيات).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اميركا (155,297 إصابة)، وإيران (39,119 إصابة)، والهند (38,775 إصابة)، والبرازيل (33,933 إصابة)، وبريطانيا (32,700 إصابة).

وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (637,161 وفاة)، والبرازيل (567,914 وفاة)، والهند (430,762 وفاة)، والمكسيك (247,414 وفاة)، والبيرو (197,279 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (37,364,700 إصابة)، والهند (32,156,493 إصابة)، والبرازيل (20,319,000 إصابة)، وروسيا (6,557,068 إصابة)، وفرنسا (6,425,436 إصابة).