رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، في عناوينها إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات سلمية انطلقت في مناطق متفرقة من الضفة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- مواجهات في بيتا وبيت دحن وكفر قدوم ومسافر يطا ومستوطن يعتدي على سائق مقدسي

- عشرات الإصابات بالضفة والاحتلال يعتدي على المصلين في الحرم الإبراهيمي

- حملة اسرائيلية ضد مؤسسات أكاديمية أميركية مؤيدة للحق الفلسطيني

-17 منظمة أميركية تدين اتفاق شراكة بين مشفى مدينة تامبا وشركات اسرائيلية

- تضامنا مع فلسطين: أميركيون يغلقون مداخل شركة "رايثيون" المصنعة للصواريخ الموجهة

- مصرع فتى غرقًا في بحر غزة

- وفاة و423 إصابة جديدة بـ "كورونا"

- مساجد فلسطين تقيم صلاة الغائب على أرواح ضحايا الحرائق في الجزائر

- "الثقافة" تنعى الناقد والأكاديمي محمود غنايم

- تقرير: جيش الاحتلال الاسرائيلي ينهب خزينة الدولة لصالح ضباطه ومقربيه

- جهينة حسين.. قصة أم كافحت لتربية أبنائها الأربعة وتعليمهم بعد وفاة زوجها

- 18 وفاة بـ "كورونا" في اسرائيل وقرار الإغلاق سيتخذ قبل الأعياد اليهودية بأسبوع

* "الأيام":

- الاحتلال يعتدي على المصلين في "الابراهيمي" ويقمع المسيرات الشعبية في محافظات عدة

- عائلات الشيخ جراح تنفي التوصل الى تسوية مقبولة

- أكثر من 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

- منظمة اسرائيلية تطالب مؤسسات أكاديمية أميركية بتقييد حرية التعبير

- الوباء: وفاة و423 إصابة جديدة

- اسرائيل: البدء بجرعة ثالثة لمن هم فوق 50 عاما

- ألمانيا تصنف اسرائيل منطقة ذات مخاطر "كورونا" عالية

* "القدس":

- قمع المسيرات الأسبوعية الرافضة للاستيطان بالضفة.. اقتحام المواقع الأثرية ببيت أمر وجولات استفزازية داخلها

- قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في الحرم الإبراهيمي وتصيب العشرات بالاختناق

- حملة إسرائيلية ضد مؤسسات أميركية مؤيدة للحق الفلسطيني

- الاحتلال يدعي عزمه تقديم تسهيلات جديدة لقطاع غزة غدا

- وفاة و423 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- 50 ألفا أدوا صلاة الجمعة في الأقصى وسط حصار محكم

- تضامنا مع فلسطين: أميركيون يغلقون مداخل شركة "رايثيون" المصنعة للصواريخ والقبة الحديدية

- 17 منظمة أميركية ترفض اتفاق شراكة بين مستشفى "تامبا" وشركات إسرائيلية