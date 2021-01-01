الصحة الاسرائيلية تحدد موعد الاغلاق للحد من انتشار كورونا

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول كبير في وزارة الصحّة الإسرائيلية، مساء الجمعة، إن حسم التوجّه إلى إغلاق رابع محتمل إثر ارتفاع إصابات كورونا بشكل كبير، سيكون قبل الأعياد اليهودية بأسبوع، أي مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الرسمية ("كان ١١").

وقدّر المسؤول أنّ حصول 80% ممّن تجاوزت أعمارهم الـ50 عامًا على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا سيؤدي إلى كبح ارتفاع الإصابات.

وأضاف المسؤول أن تقييدات "الشارة الخضراء" و"الشارة البنفسجية" هي "مهمّة جدًا لتقليص انتشار الفيروس"، لكن وتيرة الحصول على اللقاحات هي الأهم، بحسب "كان ١١".

بموازاة ذلك، تجري وزارة الصحة الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، اختبارًا لمنح الطلاب لقاحات كورونا من الصف السادس حتى الثاني عشر في المدارس وخلال ساعات الدوام، بحسب ما كشفت القناة ١٢ الإسرائيلية، مساء اليوم، الجمعة.

وبحسب خطّة الوزارة، سيمنح اللقاح للطلاب إما قبل الدوام (في الساعة صفر)، أو في نهايته مباشرة.

وفي وقت سابق، الجمعة، أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية بارتفاع حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 6611 منذ بداية الجائحة، إثر وفاة 18 مريضا بكورونا منذ صباح أمس. وسُجلت 6083 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، إثر إجراء 122,934 فحصا لكورونا، لترتفع نسبة الفحوصات الموجبة إلى 5.02%.

ويرقد في المستشفيات 758 مريضا بكورونا، بينهم 462 في حالة خطية، و75 منهم يخضعون لتنفس اصطناعي. ومنذ بداية الجائحة، أصيب 927,016 شخصا بكورونا، ويوجد حاليا 44,188 مريضا نشطا بكورونا.

وتلقى 775,703 أشخاص الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، و5,409,455 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، فيما تلقى الجرعة الأولى 5,834,795 شخصا.

كما صادق مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور نحمان أش، الجمعة، على توصية طاقم خبراء مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة بإعطاء جرعة تطعيم ثالثة باللقاح المضاد لكورونا للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، وأن يدخل القرار إلى حيّز التنفيذ بدءا من اليوم.

وكان طاقم الخبراء قد أوصى أيضا، مساء أمس، بمنح الجرعة الثالثة لمجموعات سكانية خاصة حتى لو كانوا دون سن 50 عاما، وبينهم طواقم طبية، الذين يعانون من أمراض مزمنة، أسرى وسجانون.

وبإمكان صناديق المرضى البدء بتعيين مواعيد لإعطاء الجرعة الثالثة للمؤمنين ابتداء من اليوم. ورحب رئيس الحكومة الإسرائيليىة، نفتالي بينيت، بقرار طاقم الخبراء.