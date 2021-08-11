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اتهامات للوبي اليهودي في أمريكا بتعريض حياة البرلمانيتان إلهان عمر ورشيدة طليب للخطر

السبت 14 أغسطس 2021 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتهامات للوبي اليهودي في أمريكا بتعريض حياة البرلمانيتان إلهان عمر ورشيدة طليب للخطر



واشنطن/سما/

قال جيرمي سيلفين، المتحدث باسم البرلمانية الديمقراطية إلهان عمر إن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة وضع حياة عمر والبرلمانية رشيدة طليب في خطر بسبب حملة لاذعة ضد البرلمانيات المسلمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وروجت حملة لجنة الشؤون العامة الأمريكية- الإسرائيلية لاتهامات خطيرة وكاذبة ضد عمر وطليب، وقال مراقبون أن حملة اللوبي لم تكن تختلف عن هجمات الإسلاموفوبيا.

وانتقد جيرمي اللجنة الإسرائيلية،  وهي مجموعة دعاية للاحتلال الإسرائيلي، وأكد أن الحملة روجت لمنشورات من قبيل أن عمر لا ترى فرقاً بين طالبان وأمريكا والديمقراطيات والإرهابيين.

وقد تم نشر الإعلان في “فيسبوك” واحتوى على صور لعمر مع تعليق “قف مع أمريكا، قف ضد الإرهابيين”.

وأضاف سيلفين أن اللغة المستخدمة في المنشورات من قبل “إيباك” مطابقة لرسائل الكراهية، التي تتلقاها عضوة الكونغرس.

وكتب جيرمي على تويتر أن إيباك تعرض حياة النائبة عمر للخطر بإعلانات هجومية معادية للإسلام، وأضاف أن ربط المسلمين الأمريكيين بالإرهاب بلا أساس هو مثال عن الإسلاموفوبيا.

وتستخدم ” إيباك” بشكل روتيني هجمات لإسكات الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني.

وانتقد مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية (كير)  حملة “إيباك” الإعلانية ضد عمر والمعادية للإسلام، ووصفها بالخطيرة وغير الشريفة.

وقال متحدث باسم المجلس إن محاولة إيباك لنشر هذه اللغة الدنيئة.

#امريكا #الهان عمر #امريكا رشيدة طليب #اللوبي اليهودي #حملة ايباك

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