مدير منتجع بيانكو يصدر توضيحًا بشأن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل

غزة/سما/

أصدر مدير منتجع بيانكو زهير السقا، مساء يوم الجمعة، بياناً توضيحاً بشأن ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو "خارج عن أخلاق شعبنا المحافظ".

وقال السقا في بياان صحفي "تحية وفاء وإخلاص تحية ملؤها كل معانى الأخوة والصداقة تحيه لأبناء شعبنا العظيم.. شعبنا الحبيب نحن أبناء هذه البقعة الصغيرة الجميلة التى ذاقت ويلات كتيرة هذه البقعة التى عانت، وما زالت تعانى متمسكة بالأمل نحن جزء أصيل من هذا النسيج المجتمى".

وأضاف: "لن نسمح أن نتخلى عن عاداتنا وتقاليدنا "بيانكو" كان محاولة لزرع وردة في حديقة غزة المليئة بالأحزان والجراح، لم يكن لدينا أي نية للصدام أو المناكفة أو الانجرار في مربعات سلبية هنا أو هناك".





وتابع: "حاولنا منذ البداية أن نقدم صورة جديدة متحضرة متقدمة عن وجه غزة الذي لا يعرفه العالم الخارجي، وأيضاً كنا على الدوام ملتزمين وحريصين كل الحرص، وواضعين أمام أعيننا قيم ومبادئ مجتمعنا الفلسطيني في قطاع غزة."

وأردف: "وهنا كنا أول من أدان واستنكر الحادث الغريب الذي وقع خلسة ودنائة من قبل فرد أستغل خصوصيته ويضر نفسه وبيته وعائلته البيانكو، هذا المنتج الذي يتحدث عنه الجميع في رقيه وجماله ورفعته سواء داخل القطاع أو خارجه نحاول أن نرسم أمل على رمال بحر غزة الجميلة، ونسعد الناس فى جمالها ونسعد أهلها من خلال تحسين جلسات بحرها الجميلة شكراً لكل صديق وقريب أو حتى بعيد دافع ووضح وجهة نظرنا".

وشكر المؤسسة الأمنية والحكومية والمؤسسات الحقوقية والأهلية، وكل من وقف معنا وفي ظهرنا ليحمي هذه المحاولة لتنمو وردة فياحة تعطر المجتمع وتحافظ على قيمه وتعزز اقتصاده السياحي.

وختم السقا حديثه بالقول: "الأخوة والأصدقاء وأبناء شعبنا العظيم شكراً لكم جميعاً والمعذرة منكم على عدم الرد والتواصل مع البعض نظرًا لكثرة الاتصالات للإطمئنان دمتم ودام وعيكم وحفظ الله شعبنا وأبنائه من كل مكروه".