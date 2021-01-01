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السفارة الأمريكية في كابل تأمر موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة

السبت 14 أغسطس 2021 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الأمريكية في كابل تأمر موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة



كابل/سما/

أمرت سفارة الولايات المتحدة في كابل الجمعة، موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة والرموز الأمريكية التي يمكن أن تستخدمها طالبان لأغراض دعائية مع اقتراب مسلحي الحركة من العاصمة الأفغانية.


وأبلغ مسؤول في السفارة الموظفين بمكان وجود المحرقة وغيرها من معدات إتلاف الوثائق، وفق مذكرة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

وجاء في المذكرة أن عملية الإتلاف يجب أن تتضمن الأغراض التي تحمل شعار السفارة أو الوزارة والأعلام الأمريكية والأشياء الأخرى التي يمكن استخدامها لأغراض الدعاية.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا إجراء عادي في حالة تقليص الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة في بلد ما، وقال إن "تقليص عدد الموظفين في ممثلياتنا الدبلوماسية في كل أنحاء العالم يتبع إجراء معياريا".

وتشعر الولايات المتحدة بقلق حيال التقدم السريع لعناصر طالبان الذين سيطروا على أكبر المدن في البلاد وباتوا قريبين من كابل.


وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، أن كابل لا تواجه على ما يبدو "خطرا وشيكا" رغم التقدم السريع لطالبان.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحافيين إن "كابل لا تشهد حاليا أجواء خطر وشيك"، رغم إقراره بأن طالبان تحاول عزل كابل.

بدوره، قال البيت الأبيض في تغريدة على "تويتر" إن الرئيس جو بايدن بحث الجمعة مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان الجهود الجارية لتقليص عدد المدنيين في أفغانستان بسلام.

#كابل #السفارة الامريكية #افغانستان

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