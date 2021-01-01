دي ماريا: أغويرو يريد "قتل نفسه" بسبب ميسي

وكالات

قال الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي مازحا أن مواطنه سيرخيو أغويرو يريد قتل نفسه بعد رحيل صديقه ليونيل ميسي عن فريق برشلونة الإسباني.

وانتقل أغويرو لصفوف برشلونة قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر، ليجاور صديقه ميسي، قبل أن يرحل الأخير بشكل مفاجئ لباريس سان جيرمان بعد أن أعلن النادي الكتالوني عن صعوبات مالية وهيكلية تقف عائقا أمام تجديد عقده.

وقال دي ماريا مازحا في تصريحات نقلتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "أغويرو يريد قتل نفسه بعد رحيل ميسي عن برشلونة".



وأضاف:" أغويرو انتقل لبرشلونة لأنه أراد اللعب مع صديقه ميسي، لكن ذلك لن يحدث".