"حزب الله": الثمن الذي يدفعه لبنان هو لإعادته إلى دائرة السيطرة الأمريكية الإسرائيلية

بيروت/سما/

اعتبر الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله أن "الثمن الذي يدفعه لبنان له علاقة بالعمل لإعادته إلى دائرة السيطرة الأمريكية الإسرائيلية، ونحن علينا أن نتصدى".

حزب الله: الثمن الذي يدفعه لبنان هو لإعادته إلى دائرة السيطرة الأمريكية الإسرائيليةنائب حسن نصر الله مهددا: كلما كبر اعتداء إسرائيل على لبنان سيزداد حجم رد "حزب الله"

وقال: "منذ اللحظة الأولى لانطلاق حزب الله، عملنا على التكافل الاجتماعي والأخلاقي والسياسي ورعاية البيئة التي تحضن هذه المقاومة في مسائلها المختلفة".

وأضاف: "فكرتنا كانت أن هذه المقاومة يجب أن تعمل عسكريا في مواجهة إسرائيل، وأن تحمل النتائج المباشرة لهذا العمل في إيجاد حالة تكافل، وهذا جزء من خطتنا العملية".

وشدد قاسم على أن "توجه الناس إلى حزب الله هو ثقة منهم بهذا الحزب وبأنه لن يتركهم. نحن متصدون للمساعدة بأعلى الإمكانات التي نوفرها، ولكن ليس بإمكاننا حل أزمة بلد، ولا يمكن تحميلنا هذه الأزمة بأكملها بعيدا عن الدولة".

وفي ما يخص أزمة المحروقات، قال: "نعمل لتوفير بنزين ومازوت إيراني، وهذا يتطلب بعض الوقت، وإن شاء الله الثمار تظهر في الوقت المناسب حين تتوفر كل المقومات".



وتابع: "حاكم مصرف لبنان يتحمل مسؤولية كبيرة وخطيرة في ما وصل إليه البلد ويجب أن يحاسب، ولكن إذا ما لم يتحقق التدقيق الجنائي، كيف سيحاسب؟".

أما في قضية انفجار مرفأ بيروت، قال قاسم: "نحن لسنا مستهدفين في قضية تفجير المرفأ من خلال التحقيق المباشرة، إنما من خلال الضخ الإعلامي السياسي من قبل البعض في لبنان ومن خلال الأمريكيين والإسرائيليين، والنيترات ليس في محل استخدامنا".