القناة 20 : تحذيرات من تصاعد الأوضاع في غزة والضفة الغربية

القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة كان العبرية، صباح اليوم السبت، أن مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي حذر من تصاعد الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية في حال لم تتحرك إسرائيل لتخفيف التوتر.



وأوضحت القناة العبرية، أن المسؤول الكبير اعتبر الخطوات الإنسانية التي تتخذها إسرائيل لتعزيز السلطة الفلسطينية غير كافية.



وأضافت أن المسؤول الكبير في الجيش أشار إلى أنه منذ انتهاء عملية "حارس الأسوار" استشهد في أنحاء الضفة الغربية أكثر من 40 فلسطينياً.



وأشارت القناة العبرية إلى أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية فتحت أكثر من عشرين تحقيقاً، في أعقاب وقوع شهداء في الضفة الغربية، بحسب المسؤول الكبير في الجيش.