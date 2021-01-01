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قيادي بحماس: لن نعطي الاحتلال وقتا اضافيا لتنفيذ المطالب الفلسطينية

السبت 14 أغسطس 2021 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بحماس: لن نعطي الاحتلال وقتا اضافيا لتنفيذ المطالب الفلسطينية



غزة/سما/

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، مساء يوم الجمعة، "إنّ الاحتلال الإسرائيلي يُدرك أنّ أدوات المقاومة متعددة في الرد على عدم التزامه بما تم الاتفاق عليه".

وأضاف حمدان، في حديثٍ (لقناة الاقصى): "أنّ حماس لن تعطي الاحتلال وقتًا إضافيًا في تنفيذه للمطالب الفلسطينية لا سيما المتعلقة بمشكلات قطاع غزة".

وتابع: "إنّ هناك تراجع "إسرائيلي" فيما يتعلق بإجراءاته في حي الشيخ جراح، ولا نقبل إلا أن يرفع العدو يده كاملة عن حي الشيخ جراح.


 
وفي سياق آخر، أوضح حمدان أنّ التطبيع مع الاحتلال هو اختراف أمني للدول المطبعة، لافتاً إلى أنّ الدول المطبعة وُعدت قبل التطبيق بتحقيق إنجازات لها وهذا لم يحدث.

وتابع: "إنّ الاحتلال عرض سابقًا مشاريع اقتصادية كبرى على دول مختلفة، ولكنها لم تنجح، هناك رفض شعبي عربي تجاه التطبيع مع العدو"، مُشيراً إلى أنّ حركة حماس تفصل بين الأنظمة التي تطبع وبين الشعوب التي احتضنت القضية ودافعت عنها.

وبما يتعلق بملف الانتخابات الفلسطينية، أكّد حمدان على أنّ إجراء الانتخابات الفلسطينية مازال متعثرًا بسبب تعنت حركة فتح، قائلاً: " نحن متفقون فصائلياً على إجراء انتخابات المجلس الوطني لكننا تفاجئنا من موقف حركة فتح.

وأكمل: "هناك عدم تجاوب من حركة فتح في تحريك ملف الانتخابات وإحداث اختراق في هذا الملف، لافتاً إلى أنّ هناك تدخل أمريكي لتعطيل هذا المسار الفلسطيني نحو تحقيق المصالحة الشاملة.

#اسامة حمدان #المطالب الفلسطينية #الاحتلال

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