  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن: حملة للضغط على إدارة بايدن والكونغرس لوقف هدم المنازل في سلوان

السبت 14 أغسطس 2021 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: حملة للضغط على إدارة بايدن والكونغرس لوقف هدم المنازل في سلوان



واشنطن/سما/

أطلق تحالف منظمات فلسطينية على الساحة الأميركية، حملة للضغط على الإدارة الأميركية واعضاء الكونغرس لمنع اسرائيل من هدم 16 منزلا في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة.

وطالب بيان للمنظمات اليوم الجمعة، من المؤسسات والمتضامنين بتنفيذ حملة اتصالات مع الحكومة الاميركية واعضاء الكونغرس، والقيام باحتجاجات في الشوارع للضغط من اجل وقف عمليات الهدم.

وقال البيان: "نحن على بعد يومين فقط من 15 آب (أغسطس)، التاريخ الذي سينتهي فيه تجميد الهدم بحق 16 منزلاً في حي البستان في سلوان". 

وطلب البيان "بالتظاهر وبالاتصال الفوري بقيادة الحزب الديمقراطي والطلب منهم الضغط على إسرائيل لوقف عمليات الطرد هذه".

وأكد الاستمرار في الضغط على اعضاء الكونغرس حتى أثناء عطلتهم البرلمانية، لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية.

وأطلق التحالف قسما خاصا على موقعه على شبكة الانترنت يشمل معلومات عن سلوان وعمليات الهدم وهواتف اعضاء الكونغرس وعنواين مكاتبهم ومنازلهم المحلية ونصائح خبراء حول تنظيم  التظاهرات، اضافة لنماذج حملة اتصالات مع اعضاء الكونغرس وقيادة الحزب الديمقراطي. 

#بايدن #ادارة بايدن #سلوان #الكونغرس الامريكي

الأكثر قراءة اليوم

طالع: اسرائيل تعلن حزمة تسهيلات جديدة لقطاع غزة..

الشرطة بغزة تفتح تحقيقاً بشأن فيديو يظهر سيدة داخل أحد المنتجعات بشكل فاضح

"الدولة الفلسطينية" طُرحت لترفض.. الخطة الإسرائيلية: "صفقة القرن" ثم التطبيع ولاحقًا ضم الضفة

الكشف عن موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين

تربط بيروت بالبقاع.. إعلام إسرائيلي يكشف عن مهام شبكة أنفاق ضخمة لحزب الله في لبنان

الحرائق تشتعل مجدداً في غلاف غزة

رؤساء وملوك عرب زاروا الموساد سراً.. ونشر صور مسؤول بحريني مع ضابط إسرائيلي “رسالة لإيران”

الأخبار الرئيسية

ما الهدف من منح الاحتلال تسهيلات جديدة لغزة ؟

التربية والتعليم تتحدث عن آخر مستجدات بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين

مسؤولون اسرائيليون : "بادرة حسن نية" من بينيت تجاه الفلسطينيين قريبا لنيل ثقة بايدن

صحيفة اسرائيلية : شبكة أنفاق ضخمة لـ"حزب الله" في لبنان حفرت بالتعاون مع كوريا الشمالية

قناة عبرية: بنيت يرفض السماح لغانتس بلقاء الرئيس عباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية