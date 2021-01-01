واشنطن: حملة للضغط على إدارة بايدن والكونغرس لوقف هدم المنازل في سلوان

واشنطن/سما/

أطلق تحالف منظمات فلسطينية على الساحة الأميركية، حملة للضغط على الإدارة الأميركية واعضاء الكونغرس لمنع اسرائيل من هدم 16 منزلا في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة.

وطالب بيان للمنظمات اليوم الجمعة، من المؤسسات والمتضامنين بتنفيذ حملة اتصالات مع الحكومة الاميركية واعضاء الكونغرس، والقيام باحتجاجات في الشوارع للضغط من اجل وقف عمليات الهدم.

وقال البيان: "نحن على بعد يومين فقط من 15 آب (أغسطس)، التاريخ الذي سينتهي فيه تجميد الهدم بحق 16 منزلاً في حي البستان في سلوان".

وطلب البيان "بالتظاهر وبالاتصال الفوري بقيادة الحزب الديمقراطي والطلب منهم الضغط على إسرائيل لوقف عمليات الطرد هذه".

وأكد الاستمرار في الضغط على اعضاء الكونغرس حتى أثناء عطلتهم البرلمانية، لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية.

وأطلق التحالف قسما خاصا على موقعه على شبكة الانترنت يشمل معلومات عن سلوان وعمليات الهدم وهواتف اعضاء الكونغرس وعنواين مكاتبهم ومنازلهم المحلية ونصائح خبراء حول تنظيم التظاهرات، اضافة لنماذج حملة اتصالات مع اعضاء الكونغرس وقيادة الحزب الديمقراطي.