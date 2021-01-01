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حماس: اعترافات الاحتلال المتزايدة حول فشله العملياتي في معركة "تؤكد عجزه في مواجهة المقاومة

السبت 14 أغسطس 2021 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: اعترافات الاحتلال المتزايدة حول فشله العملياتي في معركة "تؤكد عجزه في مواجهة المقاومة



غزة/سما/

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن الاعترافات المتزايدة من الأوساط العسكرية والأمنية والإعلامية لدى الاحتلال الإسرائيلي حول فشله العملياتي في معركة سيف القدس، يؤكد تزايد عجز جيش الاحتلال في مواجهة كتائب القسام وقوى المقاومة في قطاع غزة.

واعتبر قاسم في بيان ، مساء الجمعة، أن الحديث المتكرر عن فشل الاحتلال في خداع المقاومة، وخاصة فشله في محاولة استدراج مقاتلي القسام وقتل المئات منهم، يدلل مرة أخرى على تطور مستوى الأداء الاستخباري لكتائب القسام وقدرتها على كشف خططه وقراءة نواياه.

وأضاف "هذا السلوك من الاحتلال وتخطيطه لارتكاب المجازر عبر سلاح الجو، يكشف خشيته من الالتحام على الأرض مع مقاتلي المقاومة، خاصة بعد الملحمة البطولية التي خاضتها المقاومة في معركة العصف المأكول".

 

#حماس #المقاومة #قطاع غزة #سيف القدس

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